Milletvekillerinden aşılama önerisi: Zorunlu olsun!

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yükseliş devam ediyor.



Ülkemizde neredeyse her 4 kişiden biri, sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmadı.



Özellikle sırası geldiği halde aşı olmayanların oranı 65 yaş ve üzerinde yüzde 23,6 oldu.



Türkiye'de aşılamada istenilen seviyeye ulaşılamamasının nedenlerine ilişkin yapılan araştırmaya göre, aşı olma konusunda tereddüt yaşanıyor.



Meclis'te de tıp doktoru milletvekilleri, aşı karşıtı söylemlerde bulunanlar ile aşıkarşıtı olmadığı halde koronavirüs aşılarına tereddütle yaklaşanlara karşı iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın tek ses oldu.



Öneriler arasında aşı yaptırmayana maskede olduğu gibi ceza yazılması da var.



AŞI YAPTIRMAYANA CEZA

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, halk sağlığını etkileyen bir bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda aşı olmak gerektiğini, bunun bireysel tercihlere bırakılamayacağını söyleyerek “Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa ‘aşı yaptırmıyorum' deme hakkı yok. Bakanlık ikna ile aşı yapmak yolunu tercih etti, hükümet gönüllülüğü esnek bıraktı. Bu da böyle bir sonuç doğurdu. Aşıya karşı reaksiyon gösteren insanlar var, her zaman vardı. Korona da aşı reddi olayına dönüşüyor. Buna müsaade etmemek lazım.' önerisinde bulundu.



AK PARTİ: MECBURİYET DOĞRU OLMAZ



AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yasayla getirilecek zorunluluk yerine gönüllü aşılama yapılmasında fayda olduğunu söylerek, “Zoraki aşı yapmak... Toplum sağlığını ciddi oranda etkiliyor, bu oranlar istediğimiz yere varmıyorsa, istediğimiz başarıyı elde edemiyorsak belki o zaman düşünülecek ikinci bir yol olarak görülebilir. İlk anda mecburiyet getirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.