USD (Alış - Satış) : 8,06 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,65 - 9,67

Milletvekillerinden aşılama önerisi: Zorunlu olsun!

Vatandaşların büyük bir kısmı aşılara sıcak bakmaması üzerine Meclis'te tıp doktoru vekiller önerilerini sundu.

Güncel / 18 Nisan 2021 Pazar 09:37
Milletvekillerinden aşılama önerisi: Zorunlu olsun!

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yükseliş devam ediyor.

Ülkemizde neredeyse her 4 kişiden biri, sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmadı.

Özellikle sırası geldiği halde aşı olmayanların oranı 65 yaş ve üzerinde yüzde 23,6 oldu.

Türkiye'de aşılamada istenilen seviyeye ulaşılamamasının nedenlerine ilişkin yapılan araştırmaya göre, aşı olma konusunda tereddüt yaşanıyor.

Meclis'te de tıp doktoru milletvekilleri, aşı karşıtı söylemlerde bulunanlar ile aşıkarşıtı olmadığı halde koronavirüs aşılarına tereddütle yaklaşanlara karşı iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın tek ses oldu.

Öneriler arasında aşı yaptırmayana maskede olduğu gibi ceza yazılması da var.

AŞI YAPTIRMAYANA CEZA
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, halk sağlığını etkileyen bir bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda aşı olmak gerektiğini, bunun bireysel tercihlere bırakılamayacağını söyleyerek “Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa ‘aşı yaptırmıyorum' deme hakkı yok. Bakanlık ikna ile aşı yapmak yolunu tercih etti, hükümet gönüllülüğü esnek bıraktı. Bu da böyle bir sonuç doğurdu. Aşıya karşı reaksiyon gösteren insanlar var, her zaman vardı. Korona da aşı reddi olayına dönüşüyor. Buna müsaade etmemek lazım.' önerisinde bulundu.

AK PARTİ: MECBURİYET DOĞRU OLMAZ

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yasayla getirilecek zorunluluk yerine gönüllü aşılama yapılmasında fayda olduğunu söylerek, “Zoraki aşı yapmak... Toplum sağlığını ciddi oranda etkiliyor, bu oranlar istediğimiz yere varmıyorsa, istediğimiz başarıyı elde edemiyorsak belki o zaman düşünülecek ikinci bir yol olarak görülebilir. İlk anda mecburiyet getirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

İsmail GüneşMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement