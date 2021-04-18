Bıçak sırtı Türkiye ziyaretinde yaşanan skandal provokasyonun şok dalgaları sürerken, Yunanistan ve İsrail tarihlerinin en büyük anlaşmasını imzaladığını resmen duyurdu.



Hafta içinde ikili ilişkileri düzeltmek için Ankara'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısında yol açtığı kriz, Ankara ve Atina arasında bir kez daha iplerin gerilmesine yol açtı.



Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! Yunanistan ve İsrail Türkiye'ye karşı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameralar önünde gerçekleşen ortak basın toplantısıyla ilgili "Dışişleri Bakanımız Dendias'a haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı" dedi.



Yunan medyası Ankara'da yaşananları 'Canlı yayında gemileri yaktılar', 'Basın toplantısında sıcak temas', 'Buraya kadar', 'Kameralar önünde sert çarpışma', 'Basın toplantısı kavgaya dönüştü' gibi manşetlerle verdi.



Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! Yunanistan ve İsrail Türkiye'ye karşı...

Türkiye karşıtı ittifak kuran Yunanistan ve İsrail, hafta içinde ittifakın diğer üyeleri Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Rum kesiminde bir zirve düzenlemişti. Dendias'ın da yer aldığı ortak basın toplantısında, Akdeniz'de yeni bir dönemin başladığı savunulmuştu.



Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında yaşadığı çaresizliği bütün müttefiklerini sıcak bölgeye davet ederek kapatmaya çalışan Atina yönetimi, geçtiğimiz yazdan bu yana ABD'den İsrail'le çok sayıda ülkeyle tatbikat yapıyor.



Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! Yunanistan ve İsrail Türkiye'ye karşı...

Silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafale jetleri aldı, ABD'den F-35 istedi, İsrail'den drone ordusu getiriyor ve son olarak yine Tel Aviv yönetimiyle askeri bir anlaşma imzaladı.



Bu sabah uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Yunanistan arasında atılan imzalar ülkelerin tarihindeki en büyük anlaşmayı belgeliyor.



İsrail Savunma Bakanlığı, 1,65 milyar dolarlık anlaşmayla Elbit Sistemleri'nin Yunanistan'ın orta kesiminde bir eğitim merkezi hayata geçireceğini açıkladı.



Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! Yunanistan ve İsrail Türkiye'ye karşı...

Elbit'ten yapılan açıklamada ise Yunanistan'a yeni M-346 eğitim uçukları gönderileceği ve tüm Yunan Hava Kuvvetleri'nin 20 yıl boyunca eğitileceği belirtildi.



Atina yönetimi ise, daha önce atılan imzalarla Mora Yarımadası'ndaki Kalamata Havalimanında bir eğitim üssünün kurulacağını, stratejik işbirliğinin güçlendirileceğini aktarmıştı.



TARİHİN EN BÜYÜK SINIR DIŞI OPERASYONU

Nisan ayı başında tarihinin en büyük sınır dışı operasyonuna girişen İsrail ordusu, Güney Kıbrıs'la birlikte Türkiye'ye açık şekilde gözdağı vermişti. Savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapan İsrail, F-35'lerin de yer aldığı jetlerini Onisilos-Gedeon 2021 tatbikatı için adaya getirmişti.



Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! Yunanistan ve İsrail Türkiye'ye karşı...

İsrail jetlerinin yüksek ve alçak irtifadan belirlenen hedefleri vurması üzerine kurgulanan gövde gösterisine ilişkin yayınlanan görüntülerde, F-35 savaş uçaklarındaki lensler dikkat çekmişti.



Güney Kıbrıs'a ait Rus üretimi 9K37M Buk füze sisteminde de çarpıcı detaylar vardı. Yerel medya, İsrail ordusunun bu yaz mevsiminde de yine Kıbrıs'ta tatbikata girişeceğini bildiriyor.



Yunan medyası, 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla tatbikatı duyurmuştu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltıların da yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında ABD ve Yunanistan dikkat çekmişti.



İLK DRONE'LAR BU AY KONUŞLANIYOR

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.



Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.



Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.



Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.



60 JET HAVALANDI

Yunanistan, 12 Nisan'da yedi ülkeyle birlikte büyük bir hava tatbikatına girişti. Yunanistan'ın batısında gerçekleşen tatbikat için ABD, Fransa, İsrail, Güney Kıbrıs, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya savaş uçakları gönderdi.







