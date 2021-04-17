USD (Alış - Satış) : 8,06 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,65 - 9,67

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki: Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Yunan güvenlik güçlerinin zulmünden kurtarılan göçmenlere ait görüntüleri paylaştı. Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışarak, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yaptığını belirten Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

Güncel / 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:13
Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki: Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir.' ifadelerini kullandı.

'ÜSTÜMÜZE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ'

Görüntülerde bir göçmen Yunan zulmünü şu sözlerle anlattı:

'Biz Çeşme'den çıkıp Yunanistan'a gittik. Adaya gittik orada yarım saat kaldık. Yarım saat sonra Yunan polisi geldi. Bizi yakaladılar. Paramızı ve telefonlarımızı aldı. Bir kadın vardı 'Siz gidin' dedi. Biz de gitmedik. Daha sonra benzini üstümüze döküp ateşe verdi.'

İÇİŞLERİ DUYURDU: 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İzmir Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İçişlerinden yapılan açıklamada; '17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Yunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement