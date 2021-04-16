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Vaka sayısında zirvedeydi! Validen açıklama!

Türkiye'de en çok koronavirüs vakası görülen kentlerden biri olan Samsun'da alınan tedbir kararları sonrası kısmi bir düşüş yaşandı. İşi sağlam tutmak isteyen Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Düşüşün moral ve motivasyonu artırdığını aktaran Dağlı, "Bu düşüş, daha önce üzücü şekilde tecrübe ettiğimiz üzere bizleri asla rehavete sevk etmemelidir" dedi.

Güncel / 16 Nisan 2021 Cuma 22:07
Vaka sayısında zirvedeydi! Validen açıklama!

Ülkemizde en çok koronavirüs vakası görülen illerden biri olan Samsun'da vatandaşlar tedbirlere uyunca düşüş yaşandı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Samsun'da Vali Zülkif Dağlı vakalardaki düşüşün rehavete yol açmaması için vatandaşları uyardı.

"BU DÜŞÜŞ REHAVETE SEVK ETMEMELİDİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağlı, bu düşüşün tedbir ve kurallara azami dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşabileceğine olan inancını tazelediğini vurguladı. Dağlı, "Ancak virüse karşı moral ve motivasyonumuzu artıran bu düşüş, daha önce üzücü şekilde tecrübe ettiğimiz üzere bizleri asla rehavete sevk etmemelidir. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayacağınız, iftar ve sahur buluşmalarını kesinlikle yapmayacağınız ve emeklerin heba olmasına fırsat vermeyeceğiniz konusunda sizlere güveniyorum" dedi.

"AŞI KONUSUNA ÖZEN GÖSTERMENİZİ İSTİRHAM EDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Dağlı, her kısıtlama süresince olduğu gibi kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğinin altını çizerek, "İhlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Ayrıca virüse karşı en büyük gücümüz olan aşılama konusuna özen göstermenizi istirham ediyor, aşı sıranız geldiyse randevu alarak saat 24.00'e kadar hastanelerimizde aşınızı yaptırabileceğinizi bir kez daha hatırlatarak sağlıklı günler diliyorum." açıklamasında bulundu.

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