CHP'li belediyeler yüzünden ölümü soluyorlar!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'de meydana gelen deprem ve sonrasında hasarlı binaların yıkımı sırasında, yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için yaptıkları yıkımda, son olarak da Başkent'te CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çökme tehlikesi olan bir binanın yıkımı sırasında katil toza ilişkin hiçbir önlem almadıkları görüldü.



Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya hesabından ağır bir şekilde eleştirerek, “Maalesef defalarca çağrımıza rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri asbestle mücadele etmiyorlar, bilgisizlikleri nedeniyle ortama asbest ve tehlikeli madde yayılıyor” ifadeleriyle suçladı. ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, geçtiğimiz günlerde Ankara'da İleri Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması sonucu çökme tehlikeli geçiren binaların yıkımı ile ilgili olarak da tedbir alınmadığını ifade ederek, “Bu yıkım sırasında oluşan tozlar gerekli çalışmalar yapılmadığı için kanserojen olarak bilinen ASBEST gibi civa gibi kurşun gibi kadmiyum gibi tehlikeli atık maddelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Belediyeler, duyarsızlıkları nedeni ile halkımızın sağlığını tehlikeye atmışlar ve kronik solunum hastalıklarına ile kanser gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermişlerdir. Bu konu hakkında söz konusu belediyelerimize birçok kez çağrıda ücretsiz yardımcı olabileceğimizi söyledik” diye konuştu.