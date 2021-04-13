Rusya'dan Türk SİHA'sı açıklaması: Donbas’ta uçuş yapmalarından mutlu değiliz

Ukrayna parlamentosunun Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Mısyagin, Ukrayna ordusunda yer alan Türkiye yapımı bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Donbass üstünde uçuş gerçekleştirdiği açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya, duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

"İlişkilerimizi etkileyebilir"



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Ukraynalı yetkililerin, SİHA'ların Donbass’ta kullandıklarına ilişkin açıklamaları sorulunda şunları söyledi: “Türkiye ile çok yönlü normal ilişkilerimiz var fakat kolay değiller. Tüm konular çalışma görüşmelerimizde ele alınıyor. Türk ürünlerinin ihracı, başka ülkelere tedariki, ciddi bir mesele. Kimi şeyleri bizden alıyorlar, kendi üretimi olan kimilerini satıyorlar, ihracat denetimi dahil bununla ilişkili belirli prosedürler mevcut, tüm bunlar ele alınıyorİkili iletişim kanallarımız üstünden benzer konuları ele alıp değerlendiriyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz de. Türk SİHA’ larının Donbass’ta görüldüğüne dair söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor” vurgusunu yaptı.