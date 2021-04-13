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Kanada, Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etti

Dağlık Karabağ'da Kanada teknolojisinin kullanılmasını gerekçe olarak gösteren ülke yönetimi, askeri ihracat izinleriyle ilgili açıklama yaptı.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 10:35
Kanada, Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etti

Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna karşı operasyonlarında Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) büyük rol oynamış, Dağlık Karabağ 44 günde geri alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl Kanada basınında yer alan haberlerde, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler üzerine endişeye kapılan Kanada'daki Ermeni toplumunun, Türkiye'ye askeri İHA teknolojisi ihracatının yasaklanması için harekete geçtiği belirtilmişti.

KANADA'NIN SİHA KARARI
Türkiye'nin NATO müttefiki Kanada, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen SİHA'larla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, geçen yıl askıya aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Marc Garneau, ülkesinin Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"ASKIYA ALINAN İZİNLERİN İPTALİNİ DUYURUYORUM"
Garneau, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında Kanada teknolojisinin kullanıldığı iddialarına yönelik soruşturma açıldığını ve bu soruşturma sonuçlanana kadar Türkiye'ye askeri mal ve teknoloji ihracat izinlerinin geçen yıl sonbaharda askıya alındığını hatırlattı.

Bakan Garneau, "Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ile istişare içinde, Türkiye'ye gönderilen tüm askeri mallar ve teknolojiler için askıya alınmış ve geçerli tüm ihracat izinlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi. Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlara ulaşan bu incelemenin ardından, 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin bugün iptalini duyuruyorum.’’ ifadelerini kullandı.

KAMERA SATMADILAR, YERLİSİ ÜRETİLDİ
Dağlık Karabağ'daki gelişmeler üzerine daha önce SİHA'larla ilgili Kanada'nın kamera satışının iptal edilmesinin ardından Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi (CATS) devreye alınmıştı.

Yerli olarak üretilen sistem, ilk test atışını başarıyla yapmıştı. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, belirlenen hedefi milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurmuştu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"
Alınan kararı, "Bu kullanım Kanada dış politikası veya Türkiye tarafından verilen son kullanım garantileriyle tutarlı değildi." diye savunan Garneau, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Bu sabah, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın endişelerini dile getirmek, Kanadalı ve Türk yetkililer arasında karşılıklı güven oluşturmak ve son kullanım güvenceleriyle tutarlılığı sağlamak için ihracat izinleri konusunda daha fazla iş birliği sağlamak için bir diyalog mekanizması başlatmak üzere bir görüşme yaptım. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve NATO iş birliği programlarıyla ilgili başvurular tek tek değerlendirilecektir."

DAHA ÖNCE SİHA'LARLA İLGİLİ ALINAN KARAR
Kanada hükümeti, geçen yıl ekim ayında Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

ErmenistanAzerbaycanKanadaMevlüt Çavuşoğlu

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