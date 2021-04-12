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CHP'li belediyenin yayınladığı dergide Türk büyüklerine hakaret ettiler!

İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde, belediye başkanlığı tarafından çıkarılan dergide yer alan makalede, Aydınoğlu Beyi Hızır Bey'e hakaret edildiği öne sürüldü. AK Parti ile MHP ilçe başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşları, söz konusu olaya sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir açıklama da Selçuk Belediyesi'nden gelirken, "Bahse konu yazı alanında uzman bir tarihçi tarafından kaleme alındı" denildi.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:49
CHP'li belediyenin yayınladığı dergide Türk büyüklerine hakaret ettiler!

Selçuk Belediyesi, aylık olarak yayımladığı Efesli Leylek isimli dergide Arsen Nişanyan ismiyle yer alan bir makalede 1339 yılında Efes Başpiskoposu olan Matthaios'un mektuplarına yer verdi.

Söz konusu makalede, Türk büyükleri için hakaret içeren ifadeler yer aldı. 

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Konuya ilişkin açıklama yapan, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbayanoğlu, mektupların belediyeye ait dergide yer bulmasının bir sorumsuzluk örneği olduğunu vurgulayarak, "İmtiyaz sahipliğini Belediye Başkanı Sengel'in yaptığı dergideki makalede ilçemiz için 'talihsiz şehir' ifadesi, Selçuk'u kurtaran Hızır Bey için hakaret içeren ifadeler geçiyor. Bizlere bu cennet parçası vatanı bırakan Anadolu beylerine yapılan pervasız hakaretler kabul edilebilir değildir." dedi.

DÜŞMANCA YAKLAŞIMLARINA ANLAM VEREMEDİK!

MHP İlçe Başkanı İbrahim Ali ise Türk büyükleri hakkındaki düşmanca açıklamaların bu dergide yer bulmasına anlam veremediklerini söyledi.

Ali, şunları söyledi:

"Selçuklu’nun tarihi mirasını kötüler nitelikte tohumlar ekmeye çalışan Nişanyan denen yazarı şiddetle kınıyorum. Hiç kimse ecdadımıza hakaret etme cüretine sahip değildir. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Türk'üz, Türk milletiyiz. Bu böyle biline."

YAZIYA DÖKÜLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM!

Ayasuluk Kazısı eski başkanı Dr. Mustafa Büyükkolancı da mektubu yazan kişinin o dönemin politik çekişmelerini yansıttığını belirterek, "Aydınoğlu Beyi Hızır Bey için söylenen veya yazılan bazı sözlerin böyle bir platformda yazıya dökülmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Makaleyle ilgili eski Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ile Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fahrettin Eren de tepki açıklaması yaptı.

TEPKİ GELİNCE YAZARIN ÜZERİNE ATTILAR! 

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamada bahse konu yazının alanında uzman bir tarihçi tarafından kaleme alındığı ve tarihsel bir metnin orijinal çevrisinden ibaret olduğu belirtilerek, "Yazının içeriği ve kapsamı yazara aittir. Efesli Leylek dergisinde yayımlanan yazılar, Efes Selçuk Belediyesinin değer ve ilkelerini yansıtmamaktadır" denildi.

Hüseyin Vefa ÜlgürAk Parti

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