Bugün Bilim Kurulu yarın kabine! Ramazan için yeni tedbirler alınacak mı? Tam kapanma olacak mı?

Gözler Bilim Kurulu Toplantısından gelecek son dakika kararlarına çevrildi. Koronavirüsle mücadele yolunda yeni tedbirler ya da tam kapanma için kritik iki toplantının ilki bugün. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek. Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Yüz yüze eğitim biterek okullar yeniden kapatılarak uzaktan eğitime mi geçilecek? Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısı yapılacak.



BAKAN KOCA BİLİM KURULU'NU TOPLUYOR



Tüm bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak. Önce bugün Bilim Kurulu, ardından da yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek.



Alınabilecek yeni tedbirler şöyle;

Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak. Okullar yeniden kapatılarak komple uzaktan eğitime geçilebilir.

Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde Ramazan ayı boyunca seyahat yasağı getirilebilir.

Yine Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak



ESNEK ÇALIŞMA GELEBİLİR



Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde. Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Bilindiği gibi yarın gerçekleşecek kabine toplantısı ve alınacak son dakika kararları öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanmış 'Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.' demişti. Bu açıklama bazı çevrelerce 'Tam kapanma olacak?' düşüncesini güçlendirmişti.

Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak.



VAKALAR BİLİM KURULU TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK



Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.



HER 100 VAKANIN 85'İ MUTASYONLU



Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı mutasyolu koronavirüs varyantlarından oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.





Bu toplantı sonrasında da yarın kabine toplantısının öncelikli gündemi koronavirüs olacak.



BAKAN KOCA KABİNEYE SUNUM YAPACAK



Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.



YENİ RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK



İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Yeni risk haritası çıkarılacak.

Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.



KORONAVİRÜSTE AŞILAMA HIZ KAZANACAK



Sağlık Bakanlığı'nın hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.



Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.



TÜRKİYE'DE SON DURUM



Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.



Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



TÜRKİYE'YE GETİRİLENLER



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti. UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



TEDBİRLERE SARILACAĞIZ



'Milletimizin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp, takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Koronavirüs de dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak, birçok alanda yeni bir dönemin kapılarını da aralayacaktır. Anavatanınız Türkiye, bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.'



Başkan Erdoğan, '(Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.' dedi.





