Ve Türkiye ile Azerbaycan anlaştı! Mayısta operasyon başlıyor!

Resmi kaynakların, Türkiye ile Azerbaycan'ın Karabağ'da büyük bir terör operasyonu yapacağı yönünde açıklama yaptıkları belirtildi.



Musavat'ın aktardığına göre, "Son aylarda yoğunlaşan ve kesintisiz devam eden tatbikatların amacı ve hedefi Karabağ'ın dağlık kesiminde kalan illegal Ermeni grupları silahsızlandırmaktır" diyen kaynaklar "Şu anda bu perspektif için askeri hazırlıklar, harekat planları tamamlandı, ideolojik ve bilgilendirme hazırlıkları devam etmekte." dedi.



Karabağ'ın terörden arındırılacağı ve illegal silahlı Ermeni gruplarını köylerden ve yerleşim yerlerinden tamamen uzaklaştırılacağı iddia edildi.



Kaynaklara göre terör operasyonlarının hedef üssü Hankendi olacak.