Muharrem İnce'den darbe imalı bildiri yayımlayan amirallere destek

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiral, gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınlaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmış; bildiride imzası bulunan 10 isim gözaltına alınmıştı.



Amirallere destek mesajı



CHP'ye yönelik sert söylemlerde bulunarak istifasını açıklayan ve başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, emekli amirallere destek çıktı.



"Derhal serbest bırakılsınlar"



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, amirallerin “derhal serbest bırakılmasını” istedi. İnce, "Emekli amirallerin bildirisinden darbe ve mağduriyet çıkarma arayışına girenler; bildirinin başlığını, tarihini ve saatini değiştirip yayınlayanlar hakkında işlem yapmalıdır. Kumpas ortaya çıkmıştır. Günlerdir gözaltında tutulan amiraller derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.



