Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



"Ortaklarımızla bir araya gelip karar alacağız"



Gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın içinde CHP var, İYİ Parti var, DP var, Saadet Partisi var. Seçim kararı alındıktan sonra biz ittifakın liderleri olarak bir araya geleceğiz" dedi.



"İttifak beni aday gösterirse kaçamam"



İttifakın kendisinin adaylığı konusunda uzlaşması durumunda ne yapacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız zaten" açıklamasında bulundu.



"Erdoğan'ı geçeceğimden endişem yok"



Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan ile bir cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken de "Ondan en ufak bir endişem yok" dedi.