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Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat dönemi bugün itibariyle başladı.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 10:51
Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalandı. Söz konusu Protokol bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre iki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

Kimlikle seyahat uygulamasının detayları
Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli 'Giriş-Çıkış Formu' üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor..

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Üçüncü ülkelerden gelişte pasaport zorunlu
Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olabilecek. Üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olacak.

Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Azerbaycan

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