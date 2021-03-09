Terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP'li vekilin eşi tutuklandı!

Mersin'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarından HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eşbaşkanları M.I. ve Z.Ö., Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ve M.G., Toroslar eski ilçe başkanı A.K., yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ.'yi gözaltına aldı.



HDP'Lİ VEKİLİN EŞİ TUTUKLANDI



Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi M.I. ve A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



