İYİ Partili Vedat Yenerer’den Ekrem İmamoğlu’na: Siyasi fırıldak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ve Pervin Buldan'a ilişkin paylaşımı Millet İttifakı'nda çatlağa neden oldu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlar günü mesajında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı yan yana getirmesine İYİ Partililerin tepkisi sürüyor.



İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “siyasi fırıldak” dedi.



Yenerer mesajında, “Allah'ın Ekrem'i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi” ifadelerini kullandı.