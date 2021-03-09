Başörtülü doktor Tuğba Taşkın Öztürk'e hakaret eden CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'den skandal savunma

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nde diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, 4 Mart'ta belediye meclis üyelerine toplu tarama yapmak için görevlendirildi. Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, kendisine Kovid- 19 testi yapılmak üzereyken Öztürk'e yönelik, "Senin başında şu şey (başörtüsü) varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım. Ya beni zehirlersen" diyerek hakarette bulundu.



Bu sözler üzerine diş hekimi Öztürk, Temel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öztürk'ün avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, CHP'li meclis üyesi Temel hakkında "ayrımcılık ve hakaret" suçlarından dava açılması talep etti. Diş hekimi Öztürk'ün suç duyurusu üzerine İsmail Hakkı Temel gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Saray'ına sevk edildi.



SALDIRGAN İFADE VERDİ



Sabah'ın haberine göre savcılığa ifade veren CHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel "Hakkımdaki suçlamayı anladım. Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nda Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Müştekiyi olay nedeniyle tanırım. Olay günü belediyemizde toplu olarak koronavirüs testi yapılmaktaydı. Ben de diğer Meclis Üyesi arkadaşlarımla birlikte hazır bir şekilde beklemekteydim.



"CHP'Lİ OLDUĞUMU SÖYLEDİM VE..."



İsmini bilmediğim ve müştekinin yanında bulunan erkek görevli benim sıram gelince ismimi, TC kimlik numaramı ve telefon bilgilerimi sordu. Kendisine söyledim. Devamında erkek şahıs bana hangi parti diye sordu. Bunun üzerine 'Cumhuriyet Halk Partisi' diye karşılık verince müşteki dönerek bana baktı. Göz göze gelince ben kendisine "türban karşıtı bir partlili değilim, rahat olun" diyerek gülümsedim. Müşteki de bana ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim dedi ve karşılıklı gülüştük.



Devamında ben müştekiye benim basında gösterilen bazı radikaller gibi türban karşıtı olmadığımı hatta yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırdığımı bundan dolayı açıdan kaynaklanan bir olumsuzluk olması durumunda müştekinin türbanlı olması nedeniyle "türbanlı hemşire seni zehirlemiş olabilir" denebileceğini şaka maksadıyla söyledim. Ama bunu oradaki samimi ortamdan espiri amacıyla yaptım. Kesinlikle müştekiye hakaret kastıyla hakaret etmedim. Müştekinin dilekçesinde yer alan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tamamen beni yanlış anlamış olabilir. Yaptığım basın bilgilendirmesinde de bunu ifade ederek kendisinden özür diledim. Müştekinin bu şekilde yanlış anlayıp beni şikayet edeceğini hiç düşünmedim. İnsanların düşüncelerine, dini inanışlarına bu nedenle dinlerine hassasiyet ve saygı duyan bir insanım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



SERBEST BIRAKILDI



İfadesinin ardından şüpheli Temel, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelinin karakola imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.