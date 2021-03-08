Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı atmış!

Dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülmüştü. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Öztekin'den acı haber geldi.



62 yaşındaki Rasim Öztekin'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isimden başsağlığı mesajları geldi.



BİROL GÜVEN'E KRİZ GEÇİRMEDEN 20 DAKİKA ÖNCE MESAJ GÖNDERDİ



Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı.







"GÜNAYDIN PATRON, PAZAR GÜNÜ İÇİN GÜZEL BİR ŞİİR GÖNDERİYORUM"



"Mekanı cennet olsun" temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir." şeklindeki mesajını paylaştı.