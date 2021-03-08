Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında karar açıklandı

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Yıldız’a 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel’e 1 yıl 15 gün, Baran’a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.