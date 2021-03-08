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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dış kredi iznini uzattı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantisiz dış kredi kullanma iznini bir yıl daha uzattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 18:20
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dış kredi iznini uzattı!

Devlet, İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt dışından kredi alımlarıyla ilgili ek süreye onay verdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 milyar 70 milyon avro bütçeli Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

HALİ HAZIRDA 490 MİLYON AVRO KREDİ BORCU BULUNUYOR

Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon avroluk kaynağın ön onayının alındığı ifade edilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünden Hazine garantisiz dış kredi kullanma süresinin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısının Büyükşehir Belediyesine ulaştığı kaydedildi.

TUNÇ SOYER, BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir ziyareti sırasında ilettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYE KREDİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Belediye, uluslararası kuruluşlardan alınan kredinin ayrıntılarını şöyle açıkladı;

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019'da, Hazine garantisi olmaksızın 80 milyon Euro'luk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon Euro'ya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon Euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon Euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi. Böylece Hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon Euro'yu buldu.

EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, altı aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise dört yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan

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