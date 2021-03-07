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Teşkilat oyuncuları kim, konusu nedir? Teşkilat dizisi ne zaman, hangi gün?

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatındaki çok özel bir ekibin maceralarını ekrana getiriyor. İlk bölümünden itibaren izleyeni ekrana kitlemeyi hedefleyen dizinin oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Dizi severler, 'Teşkilat dizisi ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İlgi çeken yapım Teşkilat dizisi konusu ve çekildiği yer hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

Televizyon / 07 Mart 2021 Pazar 18:41
Teşkilat oyuncuları kim, konusu nedir? Teşkilat dizisi ne zaman, hangi gün?

TRT1 ekranlarında yeni bir dizi seyircinin beğenisine sunuluyor. Teşkilat dizisi yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaparken, yapımcı koltuğunda Timur Savcı ve Burak Sağyaşar oturuyor. Birçok başarılı oyuncunu yer aldığı Teşkilat dizisi çekimleri ise Ankara'da yapılıyor. Teşkilat oyuncuları kim? İşte, detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

TV tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın deneyimleri senaryo haline getirildi. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da öne çıkacak.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda ise; Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ GÜN?

TRT1'in heyecan yaratan dizisi Teşkilat, bir ilke imza atarak ekranlara geliyor. Fragmanları ve oyuncu kadrosuyla da merak yaratan dizi 7 Mart Pazar akşamı ilk bölümü ile TRT1 ekranlarında olacak.

Ezgi EyüboğluNihat AltınkayaÇağlar ErtuğrulBurak SağyaşarYavuz Bingöl

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