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Papa'ya Irak ordusundan Hristiyan askerler tahsis edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un, 8 Mart’a kadar sürecek Irak ziyareti için 10 binden fazla güvenlik gücü mensubu görevlendirildi. Papa'ya Irak ordusundan, üzerlerinde haç işareti taşıyan Hristiyan askerler de tahsis edildi.

Dünya / 07 Mart 2021 Pazar 12:28
Papa'ya Irak ordusundan Hristiyan askerler tahsis edildi

Tarihte ilk kez bir papa Irak’ı ziyaret ediyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 8 Mart’a kadar sürecek Irak ziyaretine 5 Mart itibarıyla başlamıştı. Papa, önce Başbakan Mustafa el-Kazımi, ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Papa’nın dikkat çeken görüşmelerinden biri ise Necef’te Irak’taki Şiilerin lideri Ayetullah Ali el Sistani ile olmuştu.

Papa’nın ziyareti için Irak’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. 10 binden fazla güvenlik gücü mensubu bu ziyaret için görevlendirildi. Bu kapsamda Papa'ya Irak ordusundan Hristiyan askerler de tahsis edildi

Üzerlerinde haç işareti taşıyan askerler Papa’nın yol güzergahındaki noktalarda ve Papa’nın ziyaret ettiği yerlerde nöbet tutmaya başladı.

Irak'a giden Papa'yı halayla karşıladılar

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Papa için havalimanında resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Halaylar eşliğinde Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşen Papa, daha sonra uzun bir araç konvoyuyla havalimanından ayrıldı. Papa yol boyunca kendisine sevgi gösteren Iraklıları aracının içinden selamladı.

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