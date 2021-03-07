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Kılıçdaroğlu’ndan ‘yeni parti’ açıklaması: Demokrasiden yanalarsa ayrı parti kurmamaları gerekir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti'den ayrılan siyasetçilerin yeni parti kurma çalışmalarının demokrasi istemine karşı bir tutum olduğunu savundu.

Siyaset / 07 Mart 2021 Pazar 08:38
Kılıçdaroğlu’ndan ‘yeni parti’ açıklaması: Demokrasiden yanalarsa ayrı parti kurmamaları gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gazeteciler Zeynep Gürcanlı, Yıldız Yazıcıoğlu ve Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti'den ayrılarak yeni siyasi oluşumlara imza atan siyasetçilerle ilgi soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, kendi partilerinden ayrılanları yeni partiler kurmalarına karşı olmadıklarını, ancak mevcut iktidarıa karşı birlik olmak gerekirken ayrı yollara gitmenin demokratik bir tutum olmadığını savunarak şunları söyledi:

"DEMOKRATİKLEŞME İÇİN AYRILMAMALI, BİRLEŞMELİYİZ"

"Hem demokrasiden söz edip, hem de yeni partiler ortaya çıktığında onlara karşı durmak samimi olmadığınızı gösterir. Bir insan bir partinin içinde beklediğini bulamıyorsa ayrılır, kendi partisini kurar, sorun yok. Bizden de ayrılıp parti kuran arkadaşlar var, İyi Parti’den de ayrılıp parti kuran arkadaşlar var. Kurabilirler. Ama tabi ülkenin geleceği konusunda sorumluluk hisseden herkesin oturup düşünmesi gerekiyor. Bütünleşmeye ihtiyacımız var, ayrışmaya değil, yeni parti kurmaya değil. Demokrasiyi savunuyorlarsa bu çerçevede hareket etmesi lazım.

"AYRIŞMAYA DEĞİL, GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR "

Parti kurmanın tamamen dışında, sade vatandaş yada siyasetçi olarak oturup düşünmesi gerekiyor. Türkiye’nin demokratikleşmeye ihtiyacı var. Bu demokratikleşme sürecinin yerel yönetimlerle atılan adımları var. Bu adımların güçlü olarak 2023’te yapılacak ikinci adımı var. Türkiye’nin ayrışmaya değil, bölünmeye değil, güç birliğine ihtiyacı var."

Kemal Kılıçdaroğlu

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