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İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü! Bakan Koca ve İstanbul Valisi'nden uyarı

Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde cumartesi günleri de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu. Sağlık Bakanı Koca, ''Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı'' derken İstanbul Valisi Yerlikaya da İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Yerlikaya, ''"Hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız" ifadelerini kullandı.

Güncel / 06 Mart 2021 Cumartesi 09:08
İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü! Bakan Koca ve İstanbul Valisi'nden uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.

Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

BAKAN KOCA: DEVAMI, KIYMETİNİ BİLMEMİZE BAĞLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle uyardı: ''Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.''

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında 'Hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız.' ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

'Günaydın sevgili İstanbullular; Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek.

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, Biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!'

Hafta SonuAli Yerlikaya

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