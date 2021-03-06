İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gerçek karşısında susmayacağız, haykıracağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dünya Çalıştayı'nda açıklama yaptı. Yerel, ulusal ve uluslararası medyayı buluşturan çalıştayda yeni iletişim teknolojileri, alanında uzman isimlerce ele alınıyor.



İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar:



Bugün medyada 5N1K kuralını hatırlayan var mı? Bu kural haberciliğin anayasası olarak hatıralarda kalan bu kural, bugün atıl bir referansa dönüşmüş durumda. Hız, tıklanma, sansasyonun merkeze alındığı bir medya ekosisteminden bahsediyoruz. Biz Türkiye'de bu sorunu çözmek için medya sektörüyle işbirliğimizi sürdürüyoruz.



Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, “hakikatin tekelini” ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar. Gerçek karşısında susmayacağız, haykıracağız.



ABD ve AB'nin terör listesindeki PKK'nın, 15 Temmuz'da 251 masum insanı şehit eden FETÖ'nün elebaşları, sosyal medya platformlarında serbestçe propaganda yapmaya devam etmektedir.



'TERÖR ÖRGÜTLERİ TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİTTİR'



Ülkemiz terör örgütleriyle bağlantılı hesapların kapatılmasını istediğinde otoriterlikle itham ediliyor. Masum insanlı kalleşçe öldüren katil örgütlere gösterilen bu hoşgörü insanlığın ayıbıdır. Terör örgütleri sadece hedef aldıkları ülke için değil tüm dünya için tehdittir. PKK'yı ele alalım; bu katiller sürüsü sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de birçok masum insanı katletti. Bu gerçeğe rağmen terör örgütüne destek vermek suç ortaklığıdır. FETÖ'yü himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdırlar. Biz bunu haykırmaya devam edeceğiz, bu gerçek karşısında susmayacağız. FETÖ de PKK gibi çağımızın gördüğü en alçak örgütlerdendir.



'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'



Milletimize düşman olan FETÖ terör örgütünün kökü kazınıncaya kadar biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



Küresel şirketler için ne yazık ki propaganda neredeyse bir yasa hükmünde... Biz hiçbir suretle eşcinsellik propagandasının yanında yer almayacağız. Vatandaşlarını her türlü aşırılıktan korumak devletin görevidir. Bu tür çirkinliklerin gençlere normal bir şey gibi sunulması saldırıdır. Bu toprakların temel değerleri bu tür aşırılıkları kabul etmez.



Dijitalleşmeye destek vermeli ancak dijitalleşmenin kültürümüzü yenmesine izin vermemeliyiz. Yalan haber akışı aynı zamanda vatandaşın devletle ilişkisini zedelemeyi hedefliyor, bunu her gün görüyoruz.



Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl sessizlerin sesi, mazlumların hamisi hâline geldiyse; iletişim alanında da hakikat mücadelesinin en ön saflarında yer alacaktır.



VERİ GÜVENLİĞİ KONUSU



En önemli hususlardan biri de veri güvenliğidir. Önümüzde almamız gereken bir mesafe var. Bir haberleşme uygulamasının aldığı kararın ardından yaşanan süreci olumlu karşılıyoruz. Yerli ve milli uygulamamız BİP'e taşıdık. Bu sürecin güçlü bir şekilde devam edeceğini umuyorum.