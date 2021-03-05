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Şehit ile 4 gün önce görüşen komşusu o konuşmayı anlattı! Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı. Aile ile aynı apartmanda oturan Hüseyin Akyüz, 3-4 gün önce görüştüklerini belirtti, "Göreve gidiyorum Hüseyin amca dedi. Ben de güle güle git, gel oğlum' dedim" ifadelerini kullandı. Akyüz, şehidin babasının çok önceden vefat ettiğini söyledi, annesine vasiyetini aktardı.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 15:31
Şehit ile 4 gün önce görüşen komşusu o konuşmayı anlattı! Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin, ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

ACI HABER İLE YIKILDILAR

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.

'GÖREVE GİDİYORUM HÜSEYİN AMCA DEDİ'

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, 'Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu.' dedi.

'BABAMIN YANINA GÖMÜN'

'Babası çok önceden vefat etmiş.' diyen Akyüz, 'Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler' dedi.

'BEYNİMİZDEN VURULMUŞA DÖNDÜK'

Emine Yaver de 'Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun' diye konuştu.
Solmaz Gökçen ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, 'Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum' dedi.





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