USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

Hafta sonu kısıtlaması nasıl, hangi illerde olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkıyor?

Genel / 05 Mart 2021 Cuma 16:33
Hafta sonu kısıtlaması nasıl, hangi illerde olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, konrollü normalleşme dönemiyle birlikte yeniden düzenlendi. Hafta başı yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk grubuna göre belirlendi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Buna göre, 5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 21.00’de başlayıp sabah 5’e kadar sürecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İki haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 il)


YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak. (22 il)

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars. (28 il)

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır. (14 il)

Hafta SonuGiresun

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı