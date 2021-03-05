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Google'a gizlilik odaklı rakip geliyor! Brave resmen duyurdu

Google yıllar içinde arama motoru olmaktan çıktı ve farklı alanlarda faaliyet gösteren teknoloji devine dönüştü. Ancak şirket en temel işlevini sorunsuzca sürdürmeye devam ediyor. Bazı kullanıcıların ise gizlilik konusunda Google'a pek güveni yok. Eğer sizin de Google'la aranız pek iyi değilse ve gizliliğe önem veriyorsanız, o zaman güzel bir haberimiz var. Gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave kendi arama motorunu geliştirdiğini duyurdu. İşte konu hakkındaki detaylar...

Teknoloji / 05 Mart 2021 Cuma 13:52
Google'a gizlilik odaklı rakip geliyor! Brave resmen duyurdu

Brave sunduğu gizlilik özellikleriyle kısa süre içinde popüler oldu. Reklam, komut dosyası engelleme gibi birçok gizlilik araçları sunan Brave, bununla birlikte Chrome'dan 3 kat daha hızlı olduğunu her seferinde söylüyor, hatta Brave'in sitesine girdiğinizde kocaman yazıyla yazılmış olarak 'Chrome'dan 3 kat daha hızlı' mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi Brave kendi arama motoru için düğmeye bastı. Brave Search isimli gizliliğe dayalı arama motorunun kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Brave, bir blog gönderisinde açık kaynaklı arama motoru Tailcat'i satın aldığını ve arama motorunu, gizlilik odaklı web tarayıcısına entegre edeceğini duyurdu.

Brave tarayıcısı, özellikle gizlilik endişeleri barındıran kullanıcılar için önemli bir alternatif seçenek olarak görülüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 11 milyon aylık aktif kullanıcıdan 25 milyonun üzerine çıktığını ve 2021'de daha da fazla büyüme görmeyi beklediklerini söyledi.

Brave satın alma ile alakalı bir blog gönderisinde: 'Tailcat arama motoru, insanların beklediği kaliteyi ancak mahremiyetlerinden ödün vermeden sunabilen, tamamen bağımsız bir dizinin üzerine inşa edilmiştir. Tailcat, arama sonuçlarını iyileştirmek için IP adresleri toplamaz veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmaz.' ifadelerine yer verdi.

Brave Search, kullanıcılara reklamsız ücretli aramaların yanı sıra reklamlı ücretsiz arama seçenekleri sunacak. Reklamlar, Brave'nin gizliliği koruyan reklam platformu Brave Ads'in bir parçası olacak.

Brave Search, hem Brave Browser'da hem de bir web arayüzü aracılığıyla Chrome ve Safari gibi diğer tarayıcılarda çalışabilecek. Şirket ayrıca açık kaynaklı işletim sistemi dağıtımları gibi ticari olmayan projeler için açık API'ler eklemeyi planlıyor. Brave Browser kullanıcıları, seçmeleri durumunda diğer arama motorlarını kullanmaya devam edebilecekler.

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