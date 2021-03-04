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Kemal Kılıçdaroğlu yine güldürdü! "CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar"

Esnaf ziyareti sırasında açıklamalarıyla iktidarı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını iddia etti.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 14:09
Kemal Kılıçdaroğlu yine güldürdü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti.

Kemak Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan ve pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen esnafın dertlerini dinledi.

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'BELEDİYELERİMİZ OLMASA ÜLKEDE KAOS ÇIKAR'

CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar.' ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

'İBB ŞİKAYETLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR'

İBB'de yaşanan sıkıntılara da değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasını 'İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Kadıköy Belediyesi de elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesini zorluyor. İBB de kendine yansıyan şikayetleri karşılamaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız.” sözleriyle sonlandırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu

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