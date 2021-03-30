USD (Alış - Satış) : 8,33 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,77 - 9,79

Mardin'de etkisiz hale getirilmişlerdi! Listeye iki çizik daha!

Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 22:14
Mardin'de etkisiz hale getirilmişlerdi! Listeye iki çizik daha!

Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi

Kırmızı kategoride olan teröristin,

Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren *Hevram Havraman Avyer* kod adlı *Hasan Mahmudi* olduğu belirlendi.

Teröristin;

- 2015 yılında Mardin/Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı,

- Şırnak/Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu,

- Şırnak/Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı,

- 2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında döşediği EYP'nin patlaması sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı,

- 2016 Eylül ayı sonunda Şırnak-Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı,

Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam

Daha önce *Cemal* kod adlı *Murat Karayılan'ın* korumalığını yaptığı belirlendi.

Turuncu kategoride yer alan teröristin ise Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve *Reber Koser* kod adlı *Teyyüp Çam* olduğu tespit edildi.

Teröristin;
- 18 Eylül 2016 tarihinde Mardin/Midyat-Sivrice mahallesinde bulunan Vodafone operatörüne ait baz istasyonuna EYP'li saldırı,

- 15 Mart 2017 tarihinde Mardin/Mazıdağı-Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması,

- 16 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası Tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması,

-21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin Midyat Taşlıburç mevkiinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması,

-09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İli İdil İlçesinde meydana gelen EYP'li saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması,

-03 Nisan 2020 tarihinde Mardin/Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek üs bölgesinde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine şehitlerimizin ve yaralılarımızın kanı yerde kalmadı.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement