CHP'li İBB'nin yeni skandalı! 2 milyon lira zimmete geçirildi

Kayaşehir 19. Bölge Site Yönetimi'nde aidat takip personeli olarak çalışan Ü.G.'in daire sakinlerinin adidat ve ısınma ödemelerini zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.



Ü.G.'nin Kayaşehir 19. Bölge 1. ve 2. Kısım'da bulunan yaklaşık 110 dairenin hesabını elden ve kendi hesabına aktardığını itiraf ettiği iddia edildi. Ü.G, site yönetimine verdiği dilekçede; 'Kayaşehir 19. Bölge 1. Kısım Site yönetiminden 497.668 TL anaparayı muhtelif bankalara ait hesaplarıma EFT yolu kanalı ile aktardım' ifadelerini kullandı.



YANLIŞ ADRESLERE TEBLİGAT YAPILMIŞ



Öte yandan; site yönetiminin vatandaşların banka üzerinden yaptığı ödemelerin de site hesabında gözükmediği, ödenilen taksit ödemelerinin eksik gösterildiği ve yanlış adrese tebligat yapılarak vatandaşın cezalı olarak ödeme yapılmasının sağlandığı öğrenildi.



Söz konusu usulsüz işlemlere, site yönetim kurulu, site müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Konut A.Ş. yöneticilerinin haberdar olmasına rağmen işlem yapmadığı öne sürüldü. Kayaşehir 19. Bölge 1. ve 2. Kısım Site Yönetimi'nin site sakinlerinin yaklaşık 2 milyon TL'sini zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

Mağdur vatandaşların Küçükçekmce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Yeni site yönetimin; mağdur site sakinlerinin önceki dönemde çalınan parasının üzerine işlenen faizini istemesi tepkilere neden oldu.



'CASİNODA KUMAR OYNADIM, BORÇLANDIM'



Ü. G; 9 Kasım 2020 tarihinde Kayaşehir 19. Bölge 1. Kısım Site Yönetim Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, KKTC'de kumar oynadığını ve borçlandığı, borcunu ödemek için daire sakinlerinin ödemelerini zimmetine geçirdiği söyledi: '13 Temmuz 2018 tarihi itibarıyle Kayaşehir 19. Bölge 1. ve 2. Kısım Site Müdürlüğü'nde aidat takip personeli olarak çalışmaya başladım.



Daha öncesinde KKTC'de 2008-2013 tarihinde üniversite okuduğum sırada casinoda kumar oynamak maksadıyla 3 defa olarak 295.000 TL borçlandım. 2016 yılında Türkiye'ye gelerek yaşamaya başladım. Bu dönemde tefeciden borç almamdan dolayı tefeci sürekli eşimle tehdit edilmeye başlandım. Bu tarihten sonra borcu ödemek adına daire sakinlerinin adidat ve ısınma tutarlarını (borçlarını) nakit veya kendi hesabıma EFT olarak zimmetime geçirdim. Kayaşehir 19. Bölge 1. Kısım Site yönetiminden 497.668,67 anaparayı muhtelif bankalara ait hesaplarıma EFT yolu kanalı ile aktardım. (…) Paranın tamamını KKTC'de bahsettiğim tefecilere, bir kısmı elden, bir kısmı tanımadığım şahısların ancak tefecilerle irtibatta olanların hesaplarına aktardım. Tahsilatlarını yapıp da sistemden düşmediğim dairelerin listesini ekte sunmuş bulunmaktayım.'



Ü.G.; hesaplarına geçirdiği dairelerin listesi de dilekçesine sundu.







'MİZAN İLE BANKA VE KASA KAYITLARI VE CARİ KAYITLAR TUTMUYOR'



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda; mizan ile banka ve kasa kayıtlarının ve cari kayıtların tutmadığı bildirildi.

Suç duyurusunda; şöyle denildi: 'Müvekkil site yönetimi, itirazi kayıtla yönetime ilişkin bilgi belge ve kayıtların bir kısmını devralmıştır. İtirazi kayıt konulmuştur zira belge ve bilgiler tam anlamıyla tanzim edilerek sunulamamıştır. Bu şekliyle yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulundan mali müşavirler geçmiş dönemin kayıtlarını inceler iken, hesap ve kayıtlarda takım anormallikler olduğunu tespit etmiştir. Geçici yönetim kurulunun, müvekkil yönetime vermiş olduğu mizan ile banka ve kasa kayıtlarının ve cari kayıtların tutmadığı görülmüştür. Hesap incelemesi derinleştirildikçe, son bir yıl içinde, sitenin yaklaşık 300,000 TL'ye yakın bir tutarda zarara uğratıldığı görülmüştür. Daha doğrusu 300,000 TL kadar paranın zimmete geçirildiği tespit edilmiştir. İlaveten, sunmuş olunan mizan ve diğer mali kayıtlar ile sitenin kasa banka kayıtlarının örtüşmediği gözlemlenmiştir. Arada ciddi farklar ortaya çıkmıştır. Konu hakkında ilgili kurumlardan bilgi talep edilmiş ise de bilgi alınamadığı gibi makul anlaşılır kabul edilir bir açıklamaya kavuşulmamıştır.



Müvekkil site yönetimi site parasının nasıl zimmete geçirildiği ile ilgili yaptığı incelemede, site sakinlerinin ödemesini aidat takip ve muhasebe personeline yaptığı, tahsilat makbuzu verildiği ancak bu tutarların sitenin banka ve kasa kaydına alınmadığı görülmüştür.. Bu ve benzeri işlemler ile sitenin şimdilik tespit edilebildiği kadarıyla kaybı yaklaşık 300,000 TL'dir.'