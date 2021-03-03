Biden yönetiminden itiraf gibi karar!

eçtiğimiz yılın kasım ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Donald Trump'ın önünde yarışı tamamlayan Joe Biden, dış politikada izlenecek yol haritasını belirledi.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Demokratların bir önceki yönetiminin başında yer alan Barack Obama dönemindeki dış politikadan farklı bir tutum izleyeceklerini ifade etti.



ABD'nin yeniden liderliğe döneceğini belirten Blinken, "ABD olmayınca kaos çıkıyor. Diplomasi ve iş birliklerimiz artacak" dedi.



ASKERİ DARBELERE BAŞVURMAYACAĞIZ!



Blinken, bundan sonra diğer ülkelerde darbe denemeyeceğini açıkladı. Demokrasinin tehlike altında olduğunu vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı, "Demokrasiyi hep ön planda tutacağız." dedi.



Müttefiklerle ilişkilerin düzeleceğinin de sinyalini veren Blinken'in açıklamalarından diğer başlıklar ise şöyle:



"LGBT hakları korunacak, iklim değişikliğiyle mücadele edilecek, Rusya ve Çin büyük tehlike oluşturuyor, teknolojide liderliği korumalıyız."



