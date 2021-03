Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı

Geçtiğimiz günlerde, Süveyş Kanalı'ndan geçerken karaya oturan Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, kanalı tıkamıştı.



Yapılan uzun çalışmalar sonucunda geminin yüzdürülmesi günlerce yapılamamıştı.



GEMİ KURTARILDI

Son gün kurtarma çalışmalarına hız veren kanal idaresi, 2 çekicinin daha kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.



Bugün itibarıyla, Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.