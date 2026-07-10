WhatsApp'a Yeni Özellik! Doğum Günlerini Unutma Derdi Bitiyor

Popüler iletişim platformu WhatsApp, rehberinizdeki kişilerin yaklaşan doğum günlerini doğrudan uygulama içinden bildirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı.Android beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni hamle, kullanıcıların harici bir takvim uygulamasına ihtiyaç duymadan özel günleri hatırlamasını kolaylaştıracak.Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, doğum tarihlerini kendi profillerine isteğe bağlı olarak ekleyebilecekler.Profildeki doğum günü bilgisinin kimler tarafından görülebileceği ise gizlilik ayarları üzerinden tamamen kullanıcının kontrolünde olacak.Bir yakınınızın doğum günü geldiğinde platform özel bir bildirim göndererek tebrik mesajı iletmeniz için size hatırlatmada bulunacak.Geçtiğimiz dönemde kullanıcı adları, yapay zeka özellikleri ve gelişmiş arama seçenekleri sunan platform, profil özelliklerini zenginleştirmeye devam ediyor.Söz konusu doğum günü bildirim özelliği şu an için kısıtlı bir beta kitlesiyle test aşamasında olup, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmadı.