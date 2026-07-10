AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILIŞININ 6. YILINA ÖZEL PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, bu adımla 'hasretin sona erdiğini' ifade etti.Ayasofya'nın fethin sembolü ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Ersoy, 'Bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz.' ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, paylaşımının sonunda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.