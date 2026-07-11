Ankara'da Büyük Operasyon! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliye yönelik suçlamalar netleşti. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, "Suç örgütüne üye olma”, Rüşvet alma”, Rüşvet verme” ve İhaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.Soruşturma doğrultusunda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile soruşturma işlemlerinin emniyet güçleri tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin isimleri şu şekilde sıralandı:Mesut AKINCIBora ÖZELMehmet YILDIRIMAli YALÇINSongül ULUSALErtan DOĞANSeyfullah YÜZYILŞenol BULUTPaki KILAVUZYavuz İRİŞTunç Emre TAŞCIOĞLUMurat BOLATAlaattin GÜZELAdnan ŞENLevent YENALKoray KURTCUAyşegül ÜNALEren KAPLANUmut KILIÇASLANHakan CEMALOĞLURemzi BAKAHasan ALASErol BULUTMehmet ALASMusatafa Samet DADANDIİnan SEVİLMİŞEmre DOĞAN