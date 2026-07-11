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Ankara'da Büyük Operasyon! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında flaş gelişmeler yaşandı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Büyük Operasyon! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ekleme: 11.07.2026 - 09:20 Güncelleme: 11.07.2026 - 09:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da Büyük Operasyon! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliye yönelik suçlamalar netleşti. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, "Suç örgütüne üye olma”, Rüşvet alma”, Rüşvet verme” ve İhaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma doğrultusunda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile soruşturma işlemlerinin emniyet güçleri tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİM LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin isimleri şu şekilde sıralandı:

Mesut AKINCI

Bora ÖZEL

Mehmet YILDIRIM

Ali YALÇIN

Songül ULUSAL

Ertan DOĞAN

Seyfullah YÜZYIL

Şenol BULUT

Paki KILAVUZ

Yavuz İRİŞ

Tunç Emre TAŞCIOĞLU

Murat BOLAT

Alaattin GÜZEL

Adnan ŞEN

Levent YENAL

Koray KURTCU

Ayşegül ÜNAL

Eren KAPLAN

Umut KILIÇASLAN

Hakan CEMALOĞLU

Remzi BAKA

Hasan ALAS

Erol BULUT

Mehmet ALAS

Musatafa Samet DADANDI

İnan SEVİLMİŞ

Emre DOĞAN