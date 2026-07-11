Ankara'da Büyük Operasyon! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında flaş gelişmeler yaşandı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliye yönelik suçlamalar netleşti. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, "Suç örgütüne üye olma”, Rüşvet alma”, Rüşvet verme” ve İhaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.
27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma doğrultusunda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile soruşturma işlemlerinin emniyet güçleri tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİM LİSTESİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin isimleri şu şekilde sıralandı:
Mesut AKINCI
Bora ÖZEL
Mehmet YILDIRIM
Ali YALÇIN
Songül ULUSAL
Ertan DOĞAN
Seyfullah YÜZYIL
Şenol BULUT
Paki KILAVUZ
Yavuz İRİŞ
Tunç Emre TAŞCIOĞLU
Murat BOLAT
Alaattin GÜZEL
Adnan ŞEN
Levent YENAL
Koray KURTCU
Ayşegül ÜNAL
Eren KAPLAN
Umut KILIÇASLAN
Hakan CEMALOĞLU
Remzi BAKA
Hasan ALAS
Erol BULUT
Mehmet ALAS
Musatafa Samet DADANDI
İnan SEVİLMİŞ
Emre DOĞAN