VAN’DA DOKUZ GÜN SÜRECEK KÜLTÜR, SANAT VE LEZZET ŞÖLENİ BAŞLADI

Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağı Van’da, kültür, sanat ve gastronomi maratonunu başlatıyor. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek Van Kültür Yolu Festivali, 11-19 Temmuz tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programını ziyaretçilerle buluşturuyor. Tarihi ve kültürel mirasını sanatla bir araya getiren şehir, zengin mutfak kültürünü de 25’ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle misafirlerin keşfine sunuyor.