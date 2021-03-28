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Konya'da esnaf gibi eylem yapan troller CHP üyeleri çıktı!

Daha önce "imamın karısı", "ekmek bulamayan vatandaş" gibi kılıklara girerek sözde vatandaş görünümüyle hükümeti eleştirmeye çalışan CHP, yine faka bastı. Konya'da "Esnafız bittik" diyerek eylem yapan grubun, CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 28 Mart 2021 Pazar 09:12
Konya'da esnaf gibi eylem yapan troller CHP üyeleri çıktı!

Konya'da önceki gün bir araya gelip, kafe ve lokanta sahibi olduklarını ileri sürerek basın açıklaması yapan grubun CHP Konya Gençlik Kolları üyeleri olduğu ortaya çıktı. Grup adına konuşma yapan Mehmet Emin Altunses'in ise 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı ve 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.



BU DEFA ESNAF KILIĞINDA

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan vaka risk oranı haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel al' hizmeti devam ediyor. Lokanta ve kafe sahipleri olduklarını ileri süren bir grup ise önceki gün Meram ilçesindeki parkta bir araya gelerek tedbirler kapsamında işyerlerini açmak istediklerini söylemişti.

Grup adına açıklama yapan kişinin 2014 yılında o dönem 16 yaşındayken yaptığı açıklama sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Emin Altunses olduğu ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında dava açılan Altunses, 11 ay 20 gün hapis cezası almış, cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmişti.

Altunses'in sosyal medya hesabında bir derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu açıklaması yer alıyor. CHP Konya Gençlik Kolları üyeleri, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, 'Bugün aylardır dükkânları kapalı olan Konya esnafımızın yanındaydık' sözleriyle esnaf kılığında eyleme katılıp, provokasyon yaptıklarını da kabul etmiş oldular.



CHP'LİLERİN İŞİ PROVOKASYON

Daha önce 'Ben müftü eşiyim' diyerek Erdoğan'ı istifaya çağıran kadının, CHP Burhaniye eski ilçe başkanı Faruk Cenal'ın eşi, bar işletmecisi Gül Taşlı Cenal olduğu ortaya çıkmıştı.

Yine geçen günlerde CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' diyen Yıldız Bacıoğlu'nun da paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, tepki toplamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan

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