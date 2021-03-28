ABD'den skandal bir hamle daha! Türkiye sınırlarının yanı başında PKK'nın Suriye kolu YPG'ye helikopter eğitimi!

Türkiye, sınırlarını ve güney sınırlarının ötesinde terör örgütlerinin baskısı altında yaşayan mazlumları korumak için birçok başarılı harekata imza attı. Oluşturulmak istenen terör koridoru planlarını ortadan kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem sınırlarımızı hem de bölge halkını korumaya aldı.



Kahraman Türk askerlerinden kaçan hain örgüt üyeleri ise Fırat Neri'nin doğusunda belli bölgelere sığındı. Girdikleri inlerde boş durmayan teröristler hem bölge halkını hem de TSK unsurlarını heder almaya devam ediyor. Teröristlerin en büyük destekçisi ise, her fırsatta Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD.



TERÖRİSTLERE HELİKOPTER EĞİTİMİ



ABD'de yönetimi, teröristlere DEAŞ'la mücadele bahanesiyle silah, yaşam malzemesi, barınak ve eğitim sağlıyor.



Tırlarla bölgeye sevkiyatlarına devam eden ABD, bu kez teröristlere hava eğitimine başladı.



ABD güçleri, YPG'li teröristlere Apachi kullanmayı, öğretiyor. Teröristlere eğitim veren ABD askerlerinin görüntüleri ise terör örgütünün propagansasını yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.



Amerika'nın en ünlü haber kanallarından NBC'de, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın kolu YPJ'nin propagandası yapıldı. NBC'nin deneyimli muhabiri Andrea Mitchell imzalı haber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlandı.



'ÖRGÜTE KATIL KOMUTAN OL'



Örgüt üyesi kadınların, futbol oynamanın, üniversiteye gitmenin, kendi eşini seçmenin yasak olduğu bir bölgede doğduğu belirtilerek, 'Ancak bunlardan bazıları sniper (keskin nişancı), komutan oldu' denildi ve YPJ'ye katılmak kurtuluşmuş gibi gösterilmeye çalışıldı.



ÖRGÜTÜN SÖZDE LİDERİNE BAĞLANILDI



Suriyeli Kürt kadınlar, 2014 yılında halklarını korumak için Kobani'de DAEŞ'le savaştı. Bu kadınlar, ABD ile birlikte DAEŞ'i Rakka'dan çıkarmak için de savaştı' denilen haberde, terör örgütü YPJ'nin sözde Genel Komutanı Newroz Ehmed ile bağlantı kurularak röportaj yapıldı.



HABERDE ÖRGÜTÜ ÖVEN KİTAPTAN DA BAHSEDİLDİ



Haberde örgüt üyesi kadınların gösterdikleri 'mücadele' aktarılırken, New York Times yazarı Gayle Tzemach Lemmon'ın kaleme aldığı 'The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage and Justice (Kobani'nin Kızları: Bir İsyan, Cesaret ve Adalet Hikâyesi)' adlı kitaptan da bahsedildi. Hatırlanacağı üzere; ABD Dışişleri Eski Bakanı Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton'ın kurduğu 'Hidden Light Production' adlı prodüksiyon şirketi, Gayle Tzemach Lemmon'ın yazdığı kitabın TV program haklarını satın almıştı. Böylelikle kitabın ilerleyen yıllarda filminin ya da belgeselinin çekilmesinin önü açılmış olundu.