USD (Alış - Satış) : 7,99 - 8,00 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,43

ABD'den skandal bir hamle daha! Türkiye sınırlarının yanı başında PKK'nın Suriye kolu YPG'ye helikopter eğitimi!

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ABD tarafından desteklenmeye devam ediyor. YPG’ye verdiği desteği hiçbir zaman saklamayan ABD’den bir skandal hamle daha geldi. ABD, Türkiye’nin sınırlarının yanı başında YPG'li teröristlere helikopter eğitimi vermeye başladı.

Dünya / 28 Mart 2021 Pazar 17:36
ABD'den skandal bir hamle daha! Türkiye sınırlarının yanı başında PKK'nın Suriye kolu YPG'ye helikopter eğitimi!

Türkiye, sınırlarını ve güney sınırlarının ötesinde terör örgütlerinin baskısı altında yaşayan mazlumları korumak için birçok başarılı harekata imza attı. Oluşturulmak istenen terör koridoru planlarını ortadan kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem sınırlarımızı hem de bölge halkını korumaya aldı.

Kahraman Türk askerlerinden kaçan hain örgüt üyeleri ise Fırat Neri'nin doğusunda belli bölgelere sığındı. Girdikleri inlerde boş durmayan teröristler hem bölge halkını hem de TSK unsurlarını heder almaya devam ediyor. Teröristlerin en büyük destekçisi ise, her fırsatta Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD.

TERÖRİSTLERE HELİKOPTER EĞİTİMİ

ABD'de yönetimi, teröristlere DEAŞ'la mücadele bahanesiyle silah, yaşam malzemesi, barınak ve eğitim sağlıyor.

Tırlarla bölgeye sevkiyatlarına devam eden ABD, bu kez teröristlere hava eğitimine başladı.

ABD güçleri, YPG'li teröristlere Apachi kullanmayı, öğretiyor. Teröristlere eğitim veren ABD askerlerinin görüntüleri ise terör örgütünün propagansasını yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Amerika'nın en ünlü haber kanallarından NBC'de, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın kolu YPJ'nin propagandası yapıldı. NBC'nin deneyimli muhabiri Andrea Mitchell imzalı haber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlandı.

'ÖRGÜTE KATIL KOMUTAN OL'

Örgüt üyesi kadınların, futbol oynamanın, üniversiteye gitmenin, kendi eşini seçmenin yasak olduğu bir bölgede doğduğu belirtilerek, 'Ancak bunlardan bazıları sniper (keskin nişancı), komutan oldu' denildi ve YPJ'ye katılmak kurtuluşmuş gibi gösterilmeye çalışıldı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE LİDERİNE BAĞLANILDI

Suriyeli Kürt kadınlar, 2014 yılında halklarını korumak için Kobani'de DAEŞ'le savaştı. Bu kadınlar, ABD ile birlikte DAEŞ'i Rakka'dan çıkarmak için de savaştı' denilen haberde, terör örgütü YPJ'nin sözde Genel Komutanı Newroz Ehmed ile bağlantı kurularak röportaj yapıldı.

HABERDE ÖRGÜTÜ ÖVEN KİTAPTAN DA BAHSEDİLDİ

Haberde örgüt üyesi kadınların gösterdikleri 'mücadele' aktarılırken, New York Times yazarı Gayle Tzemach Lemmon'ın kaleme aldığı 'The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage and Justice (Kobani'nin Kızları: Bir İsyan, Cesaret ve Adalet Hikâyesi)' adlı kitaptan da bahsedildi. Hatırlanacağı üzere; ABD Dışişleri Eski Bakanı Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton'ın kurduğu 'Hidden Light Production' adlı prodüksiyon şirketi, Gayle Tzemach Lemmon'ın yazdığı kitabın TV program haklarını satın almıştı. Böylelikle kitabın ilerleyen yıllarda filminin ya da belgeselinin çekilmesinin önü açılmış olundu.

Hillary Clinton

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement