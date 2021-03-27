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SSB Başkanı İsmail Demir TİHA'ların seri üretim bandına girdiğini duyurdu

Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik atılımları hız kesmeden devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın seri üretim için banda çıktığını ifade etti

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 11:26
SSB Başkanı İsmail Demir TİHA'ların seri üretim bandına girdiğini duyurdu

Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılımlar hızla devam ediyor. Türkiye son yıllarda dışa bağımlılığı bitirerek yerli ve milli sistemleri üreterek envanterini yeniliyor. Şüphesiz yerli ve milli silah denince ilk akla gelenlerin başında BAYKAR tarafından üretilen İHA ve SİHA'lar geliyor.

Azerbaycan, Suriye ve Libya'da gösterdiği üstün başarı ile dünya kamuoyunun gündeminden düşmeyen yerli iHA'lara yakın dönemde bir yenisi daha eklenecek.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı yani TİHA'lar BAYKAR tarafından geliştiriliyor ve Türkiye'nin en gelişmiş insansız hava aracı durumunda..

İlk motor testi 1 Eylül 2019'da yapılan AKINCI TİHA'nın üretilen prototipi ilk uçuşunu Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda yapmış ve Türkiye, bu uçuşla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu

24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde motor ile gökyüzüne yükseliyor.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak.

Yerli ve milli üretilen mühimmatların kullanılacağı AKINCI TİHA seyir füzesi atabilme kabiliyetine de sahip olacak.

 Youtube kanalında AKINCI ile ilgili son bilgileri paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yeni TİHA'sı için büyük müjdeyi vererek 'seri üretim ilk uçağı banda koyduk' dedi.

İsmail DemirLibyaSuriye

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