Dertleri kadın hakkı değil ahlâksızlığı yaymak!

Sözde kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto etmek için CHP milletvekilleri ve İyi Parti yöneticilerinin de yer aldığı Antalya’daki eyleme katılan bir kişi üstünü çıkararak objektiflere poz verdi. Yaşanan ahlaksızlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sebebine ilişkin açıklamalarını doğruladı.



Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin, “Milli ve manevi değerini bilmeyen, değerlerimize uymayan, geleneksel aile yapımızı temelinden dinamitleyenler, Antalya’da düzenledikleri eylemde, toplum içinde mahrem yerlerini açarak İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir. Söz konusu sözleşme, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmiş ve büyük bir fitne ortadan kaldırılmıştır. Bu sözleşmenin kadını koruduğunu zannederek sözleşmenin feshine tepki gösterenler; İstanbul Sözleşmesi hangi cinayeti engellemiş ve hangi kadını korumuştur? Herkesin malumu olduğu üzere, kadın cinayetleri maalesef bu sözleşme varken daha da artmıştır. Kadına şiddeti önlemek için bu ucûbe sözleşme yerine milli ve manevi değerlerimize uygun, aile ve toplum değerlerimizle çatışmayan kanunlar çıkarılmasını ümit ve temenni ediyoruz” diye konuştu.



Rezil protesto ile gerçek yüzlerini gösterdiler!



Geçtiğimiz gün Antalya’da CHP ve İyi Parti teşkilatlarının destek verdiği sözde İstanbul Sözleşmesi’nin feshine protesto düzenlemesine ilişkin konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan da, “Gösteride araç olarak kadına şiddet kullanıldı. Ama amaç Türk aile yapısını bozan, eşcinselliği normalleştiren ve okullarda bile zorunlu eşcinsel eğitimin devamını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birtakım baskılara aldırmadan İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti. Bunu hazmedemeyen, ahlaksızlıkta sınır tanımayan feminist gruplar ve onların yandaşı partiler Antalya’da yaptıkları rezil protesto ile gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Ahlaksızca üstünü açan cinsiyeti belli olmayan zatın yaptıklarına tepki göstermeyen ve aldırış dahi etmeyen İYİ Parti ve CHP’nin amacının kadına şiddeti sonlandırmak değil, ahlaksızlığı yaymak olduğu ortadır. Kendi partisi içindeki kadına şiddet, taciz ve tecavüz vakalarında 3 maymunu oynayan CHP zihniyeti, sözde kadını savunmak için meydanlarda algı oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.