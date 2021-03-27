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Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik telefonu: Kolektif futbolun dersini verdiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın 3-0'lık Norveç zaferi sonrasında milli takım oyuncularını arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Bütün futbolcu kardeşlerimi, evlatlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok diri bir takım vardı. Çok iyi, kolektif futbolun dersini verdi" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Başkan Erdoğan’ı Salı günü oynanacak Letonya maçına davet etti.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 23:42
Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik telefonu: Kolektif futbolun dersini verdiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Norveç galibiyetinden dolayı tebrik etti. Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

'MUHTEŞEM BİR GALİBİYET'

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan teknik heyet ve futbolcularla görüştü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 'Sayın Cumhurbaşkanım, iyi misiniz?' şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi' dedi.

Şenol Güneş ise, 'Biz de mutluyuz. Oyuncular, Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

'OZAN'IN BU AY SONU DÜĞÜNÜ VAR, O YÜZDEN GOL ATMIŞ'

Erdoğan'ın 'Bir de Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?' sorusuna Güneş, 'Evet bu ayın 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah. Çok teşekkürler, çok naziksiniz' ifadelerini kullandı.

'KOLEKTİF FUTBOLUN DERSİNİ VERDİNİZ'

Başkan Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini iletirken, 'Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi, yani kolektif futbolun dersini verdiniz' dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini tebrik etti.

Şenol GüneşNorveçRecep Tayyip Erdoğan

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