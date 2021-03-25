Kırgızistan'dan Türkiye'ye mesaj: 'Biz hazırız'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı görev süresi sona ermesi nedeniyle kabul etti.



Kabulde Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin öncelikleri, ticari ve ekonomik iş birliği geliştirme önlemleri ve diğer konular ele alındı.



"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK DEĞİL AYNI ZAMANDA BİR KARDEŞ ÜLKE"



Caparov yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırgızistan için sadece bir stratejik ortak değil aynı zamanda bir kardeş ülke olduğunun altını çizerek, ikili ilişkileri niteliksel yeni seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Caparov, sanayide iş birliğinin genişletilmesi, kamu özel ortaklığının geliştirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması, tarım, tekstil, madencilik, hidro enerji ve diğer alanlarda projeleri uygulamaya önem verdiklerini belirtti.



Büyükelçi Fırat ise, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki stratejik ortaklığın seviyesinden memnun olduğuna işaret etti. Ticari ve ekonomik iş birliği aktifleştirmek için Kırgızistan'a Türk iş adamlarının gelmesinin beklendiğini ifade eden Fırat, ayrıca Issık Göl bölgesinde Kırgız-Türk iş forumunun yapılması planlandığı bilgisini paylaştı.



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