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Adana merkezli 11 ilde operasyon! İlaçlar terör örgütü PKK'ya mı gidiyor?

Adana merkezli 11 ilde ilaçları usulsüz bir şekilde sattıkları öne sürülerek gözaltına alınan 46 şüpheliden 18’i tutuklandı. Irak, Suriye ve İran’a gönderilen ilaçların terör örgütü PKK’ya gittiği öne sürüldü. Zanlılar suçlamayı kabul etmezken, bu ülkelere gönderilen ilaçlar arasında kanı pıhtılaştırıcı ilaçların da olması dikkat çekti.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 10:31
Adana merkezli 11 ilde operasyon! İlaçlar terör örgütü PKK'ya mı gidiyor?

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülmüştü.



Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Ayrıca, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 1'i daha serbest bırakıldı, nöbetçi mahkemeye çıkarılan biyologlar İ.E., V.T., doktorlar Z.K., M.D., İ.K., eczacılar M.N.Ö., Ş.E. ve Y.Ç. ile C.E., M.K., N.O., M.Ö., E.Z., İ.S., Y.Ü., A.A., K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

PKK İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

Soruşturma kapsamında usulsüz bir şekilde alınan özellikle kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu yerine geçen ilaçların Irak, Suriye ve İran'daki terör örgütü PKK'ya gönderildiği de ileri sürüldü. Polis bu operasyon kapsamında Hatay'da Suriye'ye gitmek üzere olan 100 bin lira değerinde, Şırnak'ta 650 bin, Van'da 300 bin, Mardin'de 400 bin lira, Ankara'da 450 bin lira ve İstanbul'da 450 bin lira değerinde ilaç ele geçirdi.

Polis, Hatay'da ilaç gönderirken Melih K.'yi, Şırnak'ta Cevat E.'yi Van'da Yakup Ç.'yi, Mardin'de ise Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Bu ilaçları ise Ankara'da Cihat E., İsmail Ş. ve İran uyruklu Bahar Ak A.'nın temin ettiği öne sürüldü. İran uyruklu kadının sözde tercümanlık yaptığı öne sürüldü. Zanlıların ilaçların PKK'ya gönderildiğini kabul etmeyerek, ifadelerinde Irak, İran ve Suriye'de tanıdıklara akrabalarına gönderdiklerini öne sürdüğü öğrenildi. İlaçlar arasında en çok kan pıhtılaştırıcı ilaç bulunması da dikkat çekti.

AzerbaycanSuriye

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