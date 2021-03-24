AB'den çarpıcı rapor! Türkiye vizesiz seyahati hak ediyor!

Avrupa Komisyonu ve AB dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, AB liderleri için bir rapor hazırladı.



AB liderlerinin Perşembe ve Cuma günü yapacağı zirve için hazırlanan raporda, Türkiye ile igili dikkat çeken detay Türkiye'deki Suriyeli mülteciler oldu. Borrell, raporda şu ifadeleri kullandı.



"AB'YE VİZESİZ SEYAHATİ HAK EDİYOR"



"Türkiye, milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği için daha daha fazla mali desteğin yanı sıra gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesini, AB'ye vizesiz seyahati ve daha yüksek düzeyde diplomatik ilişkilerin kurulmasını hak ediyor.



Ancak bunun gibi bir ilerleme yalnızca Türkiye insan haklarına saygı duyar ve Kıbrıs adası ile Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama haklarına dair daha esnek bir tutum takınırsa sağlanabilir."



"AB'NİN TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİN GELECEK YILLARDA DA DEVAM ETMESİ GEREKECEK"



Raporda, "Türkiye'deki mülteci sorunu koronavirüs salgını ve ekonomik gerileme nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor. Bu nedenle AB'nin desteğinin gelecek yıllarda da devam etmesi gerekecek" diye de belirtildi.