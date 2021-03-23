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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Lütfü Türkkan’a cevap!

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin Gör’e İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, 8 ay 25 gün hapis cezası verilmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Hüseyin Gör’e duruşmasız ceza verildiğini sosyal medyadan yazınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! "Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu..." diye başlayan kısım" diyerek Türkkan'a tepki gösterdi.

Siyaset / 23 Mart 2021 Salı 16:13
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Lütfü Türkkan’a cevap!

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 2020 yılında sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin Gör'e İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin Gör'e 8 ay 25 gün hapis cezası vermişti. Muhalif haber sitelerinde bu karar duruşmasız ceza olarak sunuldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Altun'a hakaret ettiği söylenen Hüseyin Gör'e verilen ceza kararıyla ilgili sosyal medyada "Duruşmasız ceza! Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma dahi yapılmayan davada 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Avukat Mehtap Sert; "Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar" diyor" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! "Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu..." diye başlayan kısım" diyerek Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.


TUNÇ: "BİR MİKTAR DAHA HUKUK BİLMESİ GEREKİRDİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Türkkan'ın sözlerine tepki gösterdi. Tunç, Türkkan'ın yazdıkları için "Bu paylaşım gerçek dışı algı oluşturma çabası ve saptırma içeriyor. Duruşmasız yargılama, CMK 251 Basit Yargılama usulunce yapılıyor. Yasama organında görevli bir vekilin saptırmaya bu kadar hevesli olmak yerine, bir miktar daha hukuk bilmesi gerekirdi" dedi.

"ŞİKÂYET EDECEĞİZ."

Sezgin Tunç, Hüseyin Gör'ün avukatı Mehtap Sert'in ifadeleri için ise şunları söyledi: "Bu olayda avukatın kasıtlı olarak Basit Yargılama Usulu (CMK 251) ile yargılama yapıldığını gizlemesi ve buradan bir sansasyon amaçlaması TBB Meslek Kuralları'na aykırı ayrıca... Şikâyet edeceğiz. Yaşasın Hakikat"

Lütfü Türkkan

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