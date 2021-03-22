Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu'nun abdest yalanına tepki! FETÖ kokuyor!

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'deki provokasyon girişimi gözaltına alınmasıyla sonlandırıldı. Geçtiğimiz Sabah saatlerinde gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun "sabah namazı için abdest alınırken gözaltına alındı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.