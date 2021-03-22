Meghan Markle ve Prens Harry’nin yalanı ortaya çıktı! Belgeler aksini söyledi

İngiltere'de Kraliyet Ailesi içinde yaşana çalkantılar, haftalardır gündemden düşmüyor. Kraliye'ten ani bir kararla ayrılara oğulları Archie'yi yanlarına alıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, ayrılıklarına ilişkin sessizliklerini geçtiğimiz haftalarda bozmuştu.



ORTALIĞI KARIŞTIRAN RÖPORTAJ



ABD'li sunucu Oprah Winfrey'ye kapsamlı bir röportaj veren çift, Kraliyet Ailesi'ne karşı tepki yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Markle'ın,'ilk hamileliğimde ten renginden endişe edildiği için doğacak bebeğime kraliyet unvanı verilmesini istemediler' sözleriyle ilk olarak ırkçılık suçlamalarının hedefi haline gelen Kraliyet Ailesi, Kraliyet gelininin Buckingham Sarayı içinde yalnız bırakılmasının ardından intiharı bile düşündüğü iddialarıyla da gündeme oturmuştu.



Saray yetkilileri, yaptıkları resmi açıklama bu iddiaları reddetmiş, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ırkçılık iddialarıyla bizzat ilgileneceğini açıklamıştı. Prens Harry'nin ağabeyi Prens William da bu sözleri karşısında sessiz kalmamış ve 'Biz ırkçı bir aile değiliz' yanıtını vermişti.



'3 GÜN ÖNCE EVLENDİK' DEMİŞLERDİ



İki taraf arasındaki gerilim sürerken çiftin 'Aslında düğün günümüzden 3 gün önce gizlice evlenmiştik' açıklamalarına da cevap gecikmedi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Nüfus Müdürlüğü, bu iddialara resmi belgelerle yanıt verdi. Nüfus Müdürlüğü'nden alınan resmi belge örneğine göre Windsor Kalesi'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenen çiftin, bu tarihten önce evlendiklerine dair herhangi bir resmi belgesi bulunmuyor.



NİKAH MEMURU MEGHAN'I SUÇLADI: AKLI KARIŞMIŞ



Resmi belgenin fotoğraflarının yayınlanmasının ardından The Sun gazetesine konuşan, Prens Harry ve Meghan Markle'on resmi evlilik belgesini düzenleyen isim olan Stephen Borton, yaptığı açıklamada 'Meghan'ın kafasının karışmış olduğunu' düşündüğünü söyledi.



Borton, asıl nikahın kendisini de imzasının bulunduğu 19 Mayıs tarihinde gerçekleştiğini doğrulayarak Meghan Markle'ın açıklamalarını da yalanlamış oldu.