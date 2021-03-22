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İstanbul için uyarılar peş peşe geldi!

İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 18:38
İstanbul için uyarılar peş peşe geldi!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da gök gürültülü, şimşekli sağanak yağmur başladı. Meteoroloji Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Bunun yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz" mesajını paylaştı.

ORHAN ŞEN: DIŞARIDA KALMASANIZ İYİ EDERSİNİZ

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Oraj yani gök gürültülü şimşekli sağanak yağış İstanbul'un güneyinden giriş yapıyor. Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz" dedi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde şimşek ve dolu yağışı da görüldü.

İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

AKOM'DAN SİBİRYA SOĞUĞU VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde İstanbul genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

AKOM’dan yapılan açıklamada bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.

SICAKLIKLAR 1 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İstanbul’da yağışlı havayla birlikte ara ara etkili olan dolu yağışı megakentte trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte mesai saatinin bitimi megakentte trafiği adeta durma noktasına getirirken, yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Öte yandan, aniden bastıran yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının duraklarına akın etti.

Hafta Sonu

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