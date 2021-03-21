Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, henüz belirlemeyen nedenle 11 katlı binanın 6. katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralandı.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Komşuların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Duran'ı Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Küçük çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri bina ve çevresinde inceleme başlattı.