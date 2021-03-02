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Tetikçi küfürbazlara Tarkan desteği

istanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılanan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in beraatine hükmetti. Skandal karara CHP yandaşlığıyla bilinen Tarkan'dan destek gecikmedi.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 12:04
Tetikçi küfürbazlara Tarkan desteği

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmış, sonrasında mahkemeye sevk edilmişlerdi. Akpınar ve Gezen, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına verdiği ilk ifadede, 'Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, ifadelerimiz çarpıtıldı' demişti.

28 Şubat'ın yıldönümünde darbe heveslilerini sevindirecek karar
İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi millet iradesinin tanklar altında ezildiği 28 Şubat post modern darbesinin 24. yıldönümünde, darbe heveslilerini sevindirecek skandal bir karara imza attı.

Dava, haklarında “Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın beraatıyla sonuçlandı.

Tetikçi küfürbazlara Tarkan desteği
Tehditçi küfürbazlar, katıldıkları Uğur Dündar'ın Halk TV'deki programında halkın hür iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanmışlardı. Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek, ‘Ayağından asarlar, mahzende zehirler, sonu kötü olur' gibi alçakça ifadeler kullanırken, Müjdat Gezen ise halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanına “Haddini bil” deme küstahlığında bulunmuştu.

Tepki çeken karara CHP yandaşlığıyla bilinen Tarkan'dan destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, 'Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim.' ifadelerini kullandı.

Metin AkpınarMüjdat Gezen

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